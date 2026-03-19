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El muro de Kast y el monopolio moral de la izquierda

“En lugar de reaccionar con escándalo automático, sería más productivo discutir qué tipo de política migratoria necesitan realmente nuestros países”.

    Carlos Arias Suárez
    Por

    Abogado y Magíster en Política Jurisdiccional

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    El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla junto a un grupo de soldados cerca del puesto fronterizo de Chacalluta, en la frontera entre Chile y Perú, el 16 de marzo de 2026. (Patricio BANDA / AFP)
    El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla junto a un grupo de soldados cerca del puesto fronterizo de Chacalluta, en la frontera entre Chile y Perú, el 16 de marzo de 2026. (Patricio BANDA / AFP)
    / PATRICIO BANDA

    Cada cierto tiempo aparece en América Latina una propuesta de control fronterizo más severo y se produce la misma reacción: indignación inmediata en ciertos sectores políticos, especialmente en la izquierda. Ha ocurrido nuevamente con la propuesta en ejecución del Presidente de Chile José Antonio Kast de construir un muro en parte de la frontera entre Chile y Perú. Para muchos analistas y líderes políticos, la idea es presentada casi como una aberración moral e incluso dicha medida es calificada como un acto xenófobo. Sin embargo, el debate merece algo más que consignas indignadas.

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