El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El necesario tránsito hacia la modernización del sistema penitenciario en el Perú

“El Perú tiene hoy la oportunidad de dar un paso relevante en la mejora de su sistema penitenciario”.

    Walter Martínez
    Por

    exministro de Justicia y Derechos Humanos

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    El sistema penitenciario peruano atraviesa una crisis estructural que ya no admite diagnósticos parciales ni soluciones superficiales. Según el informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de abril de 2025, la brecha entre la capacidad de albergue de los 69 establecimientos penitenciarios del país y la población intramuros asciende a 60,120 personas. Este dato no es sólo una cifra técnica: refleja el grado de deterioro de un sistema que opera muy por encima de sus posibilidades.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.