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El Niño: del decreto al territorio

“Porque cuando llega un desastre, las familias no necesitan saber cuántos decretos existen. Necesitan que la ayuda llegue”.

    Julio Mendigure Fernández
    Por

    Exdecano Nacional del Colegio de Enfermeros del Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El Perú no enfrenta este Niño desde cero. Conviene decirlo porque el debate público suele olvidar lo que el Estado sí ha construido. Pero también hay que decir lo segundo: una norma no protege a nadie si no llega a tiempo al territorio.

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