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El Niño: en Educación también estamos llegando tarde

“Un colegio físicamente operativo no garantiza que los niños puedan asistir a clases si el entorno colapsó”.

    Alfredo Luna Victoria Vereau
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El 28 de agosto, el ENFEN elevó al 62% la probabilidad de que El Niño costero alcance magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Dos semanas antes, esa probabilidad era del 41%. El pico se espera entre noviembre y diciembre, y las condiciones cálidas se prolongarían hasta abril de 2027.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.