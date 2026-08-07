El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El Niño: La urgencia de construir una economía azul resiliente

“Las decisiones que adoptemos hoy determinarán nuestra capacidad para adaptarnos y garantizar que el océano continúe siendo fuente de prosperidad”.

    Jimpson Dávila
    Por

    Director del Programa Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El cambio climático y la acidificación del océano están aumentando la frecuencia e intensidad del fenómeno de El Niño. En las últimas dos décadas, el Perú ha registrado tres episodios fuertes. La NOAA estima un 80% de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte a fines de año, mientras que la revista Nature advierte que podría ser el más intenso de los últimos 150 años.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.