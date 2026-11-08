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El Niño y una descentralización que hace agua

Las lluvias en el norte exponen otra vez un Estado desarticulado: tras dos décadas de transferir funciones sin capacidades, el país depende de Lima para sus grandes obras y sigue sin prevenir.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: Andina
    Foto: Andina

    Volver a ver esta semana a los piuranos y tumbesinos con el agua hasta las rodillas es la prueba más clara de la falta de interés y de planificación de los últimos gobiernos nacionales, pero también de decenas de alcaldes y gobernadores que no han podido o no han querido pensar más allá de sus cuatro años de gestión. Nunca existió la descentralización; lo que rige en el país es la desarticulación. En simple, el aparato estatal está roto y ahora también inundado.

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