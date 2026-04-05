El nombre de Trump en chocolates, aeropuertos y dólares

Mientras caminaba recientemente por las tiendas ‘duty free’ del aeropuerto de Miami, me encontré con un estante lleno de barras de chocolate de la marca Trump. Los chocolates muestran una imagen triunfal del presidente levantando el puño en el aire, con una bandera estadounidense de fondo. La etiqueta de los chocolates dice: “47.º presidente Trump”. Debajo, la leyenda: “Make America Great Again” (‘Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande’).

Miré a mi alrededor para ver si había chocolates con los nombres de los expresidentes Joe Biden o Barack Obama, pero no encontré ninguno. Solo Trump.

Cada vez resulta más difícil vivir en Estados Unidos sin toparse con rascacielos, edificios gubernamentales, buques de guerra, monedas conmemorativas, biblias, zapatillas deportivas o chocolates con el nombre del actual presidente.

Irónicamente, este fenómeno se da en momentos en que la popularidad de Trump ha caído a su nivel más bajo desde el inicio de su segundo mandato. Incluso una nueva encuesta de la cadena Fox News –afín a Trump– reveló que el 64% de los estadounidenses está insatisfecho con el rumbo que está tomando el país.

La lista de cosas que están siendo rebautizadas con el nombre de Trump crece constantemente. Entre las más recientes están las siguientes:

Los billetes de dólar Trump. El Departamento del Tesoro anunció que la firma de Trump aparecerá en los billetes de dólar estadounidense a finales de este año, junto con la del secretario del Tesoro, para conmemorar el aniversario 250 de la nación. Según el Tesoro, será la primera vez que la firma de un presidente en ejercicio aparezca en los billetes.

Las monedas Trump. El gobierno ha dicho que planea emitir varias monedas de oro con la imagen de Trump para celebrar el aniversario 250 de la nación.

Los aeropuertos Trump. El aeropuerto internacional de Palm Beach, cercano a la residencia de Trump en Mar-a-Lago, fue oficialmente rebautizado como aeropuerto internacional Presidente Donald J. Trump el 30 de marzo. Para llegar allí, uno va por una avenida llamada –sí, lo adivinaron– Bulevar Presidente Donald J. Trump.

Antes del cambio de nombre, la empresa familiar de los Trump había presentado solicitudes de registro de marca para ‘DJT’ y ‘aeropuerto internacional Donald J. Trump’, con el fin de vender relojes, joyas y ropa estampados con el nuevo nombre del aeropuerto, según informó Politico.com.

Trump también está intentando cambiar el nombre del aeropuerto Dulles de Washington para rebautizarlo con su propio nombre, según Politico.com y Axios.com.

El Centro Trump-Kennedy para las Artes Escénicas. El legendario Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, DC, ha sido rebautizado como Centro Trump-Kennedy, provocando una revuelta entre los artistas.

Los buques de guerra y aviones de combate Trump. La Marina de EE.UU. está construyendo una nueva clase de buques de guerra denominada ‘clase Trump’. Asimismo, la Fuerza Aérea está construyendo un nuevo avión de combate llamado F-47, en honor al presidente 47 de Estados Unidos.

La Tarjeta de Oro Trump. La administración Trump ha anunciado un programa de solicitud de visas rápidas de un millón de dólares para extranjeros adinerados, llamado Tarjeta de Oro Trump.

Las cuentas de ahorro Trump y el programa Trump RX. El gobierno ha anunciado una cuenta de ahorro de 1.000 dólares para niños estadounidenses, denominada ‘cuentas Trump’, y un sitio web gubernamental para comprar medicamentos directamente, llamado ‘Trump RX’.

La lista continúa.

Aunque Trump siempre ha usado su nombre para sus proyectos empresariales, ahora parece obsesionado con estamparlo en todo tipo de cosas. Cuando se trata de bienes públicos, esto plantea interrogantes sobre el gasto de millones de dólares de los contribuyentes en nuevos letreros, papelería y costos administrativos derivados de estos cambios de nombre.

En el caso de las barras de chocolate de Trump que vi en el aeropuerto de Miami, relojes y otros objetos, en la mayoría de los casos la organización Trump posee los derechos de propiedad intelectual, mientras que otras empresas los fabrican. Un vocero del aeropuerto me dijo que las “colecciones presidenciales de chocolate” se han vendido en los aeropuertos “desde hace muchos años, incluyendo las de presidentes y candidatos presidenciales anteriores”.

Mi teoría es que el motivo por el que Trump está estampando su nombre en tantas cosas es que se trata de una combinación de narcisismo, megalomanía y un creciente afán de ser recordado por las generaciones futuras, en momentos en que está por cumplir 80 años.

Cualquiera que sea la razón, no parece estar ayudándole mucho en las encuestas.