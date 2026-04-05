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El nombre de Trump en chocolates, aeropuertos y dólares

“Aunque Trump siempre ha usado su nombre para sus proyectos empresariales, ahora parece obsesionado con estamparlo en todo tipo de cosas”.

    Andrés Oppenheimer
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    Periodista

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    Resumen

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Mientras caminaba recientemente por las tiendas ‘duty free’ del aeropuerto de Miami, me encontré con un estante lleno de barras de chocolate de la marca Trump. Los chocolates muestran una imagen triunfal del presidente levantando el puño en el aire, con una bandera estadounidense de fondo. La etiqueta de los chocolates dice: “47.º presidente Trump”. Debajo, la leyenda: “Make America Great Again” (‘Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande’).

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