🟢MÁS DETALLES DEL NUEVO AEROPUERTO

A pocos días de que se inaugure el nuevo terminal del Jorge Chávez, continúan revelándose detalles del recinto. Uno de ellos son las rutas diseñadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para salir y entrar al aeropuerto. Estas serán nueve en total y están explicadas en la nota que publicó ayer este Diario. Además, el consorcio a cargo del proyecto ha adelantado que implementarán un sistema exclusivo de buses denominado Aeroexpreso que conectará distintos puntos de Lima con el terminal.

🔴COFRE CERRADO

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, adelantó que su patrocinada no acudirá a su citación de hoy en el Ministerio Público por el Caso ‘Cofre’. Según el letrado, la decisión se basa en que ellos consideran que la ampliación de la investigación fue irregular. “Le pedimos [a la fiscalía] que nos convoque dentro del plazo y no lo hizo”, afirmó. ¿Así dice la presidenta que ella da la cara y no tiene nada que ocultar? ¿De esta manera es que se muestra colaborativa con las investigaciones, como afirma siempre?

🔴PIRATAS EN TUMBES

Mientras la búsqueda de cuatro pescadores artesanales desaparecidos en el mar de Tumbes el 8 de enero continúa, han comenzado a circular denuncias de la existencia de piratas ecuatorianos en la zona. Un dirigente le contó a este Diario que las asociaciones de pesqueros de Zorritos son extorsionadas por tres grupos que les exigen a sus miembros un pago de hasta S/300 mensuales. Y que, desde el 2015, han sido asesinados 19 pescadores que se enfrentaron a los delincuentes. ¿Qué están haciendo las autoridades al respecto?