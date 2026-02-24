El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El “orden legal” del caos político

“Es tal el caos político respecto de la separación de poderes que no sabemos si vivimos en un sistema presidencialista o en otro parlamentarista”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Cada poder en ejercicio busca su propio “orden legal” para imponer sus decisiones".
    "Cada poder en ejercicio busca su propio “orden legal” para imponer sus decisiones".
    / SYSTEM

    Al final de una década (2016-2026) en la que habremos completado 10 presidentes, marchamos a nuevas elecciones generales con el garante principal, el presidente José María Balcázar, pendiendo dramáticamente de un hilo, por provenir de una irregular sucesión en el mando y por enfrentar una grave crisis de confianza en su base de poder.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.