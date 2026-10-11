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El oro ilegal también necesita comprador

“Combatir la minería ilegal seguirá requiriendo presencia del Estado [...]. Pero estamos dejando relativamente desatendida una herramienta decisiva: controlar cuando el oro intenta ingresar a la economía formal”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    La minería ilegal del oro se ha convertido en uno de los mayores problemas económicos, ambientales y de seguridad del Perú, como he señalado anteriormente en estas páginas. Sin embargo, buena parte de los esfuerzos del Estado se concentra en perseguir al minero en el lugar donde extrae el mineral. Es necesario mirar también el otro extremo de la cadena: ¿quién compra ese oro y cómo ingresa al mercado formal?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.