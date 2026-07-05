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El pacto de Trump con la dictadura venezolana

“Trump comete un error garrafal al frenar el regreso de Machado a Venezuela. Ella podría ser clave para contener las protestas por la deficiente respuesta del gobierno al terremoto”.

    Andrés Oppenheimer
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    "Trump debería facilitar, en lugar de obstaculizar, el regreso de Machado a Venezuela. El terremoto ha acelerado los tiempos". Ilustración: Giovannia Tazza
    "Trump debería facilitar, en lugar de obstaculizar, el regreso de Machado a Venezuela. El terremoto ha acelerado los tiempos". Ilustración: Giovannia Tazza

    Puede que, para cuando ustedes lean estas líneas, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, haya logrado regresar a Venezuela. Pero si no lo logra por las trabas del gobierno de Donald Trump, será una vergüenza para el presidente estadounidense.

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