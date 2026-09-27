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El pánico a una catástrofe por la inteligencia artificial

“Quizás un peligro más real e inmediato [por la IA], que ya está ocurriendo frente a nuestros ojos, es la pérdida gradual de nuestra capacidad de pensar”.

    Andrés Oppenheimer
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Sam Altman, CEO de OpenAI, durante la semana de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en California en 2023. (Foto: AFP)
    Sam Altman, CEO de OpenAI, durante la semana de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en California en 2023. (Foto: AFP)

    La escalofriante advertencia de Silicon Valley de que la inteligencia artificial (IA) podría extinguir a la humanidad en pocos años merece ser tomada en serio. Sin embargo, hay un peligro mucho más inmediato: que la IA haga cada vez más cosas por nosotros y, sin darnos cuenta, nos atrofie el cerebro.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.