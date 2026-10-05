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El Perú ante la geopolítica de los minerales críticos

“De poco servirá nuestra riqueza geológica si seguimos trabando las inversiones con trámites redundantes y exigencias que, lejos de agregar valor, lo restan”.

    Pablo de la Flor
    Por

    Especialista en políticas públicas

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El problema de fondo es que, si bien la extracción está relativamente diversificada, no ocurre lo mismo con el procesamiento". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "El problema de fondo es que, si bien la extracción está relativamente diversificada, no ocurre lo mismo con el procesamiento". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Durante buena parte del siglo pasado, el cobre, el litio o las tierras raras se compraban y vendían como cualquier otra materia prima: el mercado fijaba su precio y el mejor postor decidía su destino. Esa época terminó. Hoy los minerales críticos son activos estratégicos, piezas centrales en la competencia entre potencias por el control de la transición energética, la industria de defensa y las tecnologías del futuro. A los gobiernos, no solo les inquieta el costo de los minerales, sino quién los extrae, quién los refina y, sobre todo, quién podría cortar su suministro. La lógica del libre comercio ha sido desplazada por la de seguridad nacional.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.