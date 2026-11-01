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El Perú necesita crecer desde sus regiones

“Las regiones deben ser protagonistas en la construcción de una agenda nacional de crecimiento, aportando sus propias propuestas, prioridades y capacidades productivas”.

    Rolando Arellano C.
    Por

    CEO Arellano Consultoría para Crecer

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Si el Perú no crece en todas sus regiones, difícilmente podremos convertirnos en un país desarrollado. Tenemos enormes oportunidades en la minería, la agroindustria, el turismo y muchos otros sectores. Sin embargo, hay una pregunta que debemos poner sobre la mesa: ¿cómo convertimos el potencial de las regiones en crecimiento, empleo formal y bienestar para más peruanos?

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