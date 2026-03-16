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El Perú no tiene que escoger bando

“El país no puede darse el lujo de renunciar a un mercado para congraciarse con otro”.

    Gabriel Daly
    Por

    Experto en políticas públicas

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    "El Perú debe abandonar la vacilación y definir una posición clara: apertura al mundo, autonomía de decisión y defensa firme del interés nacional". Ilustración: Giovanni Tazza
    "El Perú debe abandonar la vacilación y definir una posición clara: apertura al mundo, autonomía de decisión y defensa firme del interés nacional". Ilustración: Giovanni Tazza

    El problema no es que el Perú haya ganado relevancia geopolítica, sino que aún no sabe traducir esa nueva centralidad en una política exterior coherente. De esa situación surge una falsa disyuntiva: la idea de que el país debe definirse entre China y Estados Unidos. Esa lectura ha llevado al Perú a adoptar posiciones diplomáticas fluctuantes y, al mismo tiempo, a carecer de una estrategia clara frente a la creciente presencia de la potencia asiática en el país y ante el renovado interés de Estados Unidos por América Latina.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.