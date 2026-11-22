El mensaje del papa León XIV nos invita a reflexionar sobre una pregunta fundamental: ¿qué país queremos construir? Su llamado nos recuerda que el verdadero desarrollo no se mide únicamente por la riqueza que genera una nación, sino por el bienestar, la dignidad y las oportunidades que ofrece a sus ciudadanos.

El Santo Padre ha insistido en colocar a la persona en el centro de la vida económica, política y social. El crecimiento económico, la inversión privada y la generación de empleo son indispensables, pero deben traducirse en mejores condiciones de vida. Las empresas, por tanto, tienen una responsabilidad que trasciende la generación de utilidades: contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y solidaria.

El Perú enfrenta una contradicción preocupante. Mientras numerosas empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores con las competencias que necesitan, miles de jóvenes no consiguen empleos formales y adecuadamente remunerados. Tenemos puestos de trabajo que no logran cubrirse y jóvenes que buscan oportunidades sin encontrarlas.

Superar esta situación exige acercar la educación al mundo laboral. El Estado debe impulsar políticas que promuevan la empleabilidad juvenil, como las propuestas hechas por el IPE. Para lograrlo, las empresas deben apoyar comunicando qué trabajadores necesitan y cuáles son las competencias requeridas para que los jóvenes puedan postular. Las instituciones educativas, en tanto, deben modernizar sus programas y ofrecer una formación pertinente y de calidad asegurando su empleabilidad al acabar sus estudios. No podemos seguir formando jóvenes sin darles perspectivas concretas de empleo. La educación debe convertirse en una verdadera herramienta de movilidad social, y no en una promesa que termina frustrándose cuando los egresados descubren que sus conocimientos no responden a las necesidades del mercado laboral.

Pero nuestros desafíos van más allá de la economía y la educación. Somos un país privilegiado por sus recursos naturales, diversidad y el talento de su gente. Sin embargo, vivimos una profunda crisis institucional, marcada por la desconfianza, la confrontación y el debilitamiento de valores fundamentales. Necesitamos recuperar la honestidad, la solidaridad, el respeto y el compromiso con el bien común. Quizás allí radique una de las enseñanzas más importantes del pontífice: comprender que el futuro del Perú no depende solo de sus gobernantes, sino de la responsabilidad que asumamos empresarios, trabajadores, educadores y ciudadanos.

A los jóvenes, León XIV les ha hablado de pasión, vocación, amistad y servicio. Es un mensaje oportuno para un país que necesita recuperar la esperanza y demostrar a las nuevas generaciones que vale la pena apostar por su futuro. No basta con aspirar a un Perú económicamente más próspero. Debemos construir una sociedad donde el crecimiento genere oportunidades, el esfuerzo encuentre recompensa y ningún joven vea frustradas sus aspiraciones por falta de educación o trabajo.

El mensaje del Papa no debe quedarse en palabras inspiradoras. Debe convertirse en un compromiso colectivo y permanente. El Perú que necesitamos no se construirá solo con más riqueza, sino con mejores oportunidades, instituciones sólidas y ciudadanos comprometidos con el bienestar de todos. Es el desafío que debemos asumir hoy, sin más excusas ni postergaciones. Tracemos una hoja de ruta para lograrlo.