El Perú tiene una deuda con su juventud, y el costo es la inseguridad

Los recientes recortes a Beca 18 revelan una crisis más profunda que un simple ajuste presupuestal. En el Presupuesto 2026, el Congreso asignó menos de una décima parte de los S/793 millones requeridos por PRONABEC, dejando a miles de jóvenes becarios sin la posibilidad de acceder a educación universitaria. Este hecho no es solo un problema administrativo: es una señal clara de que el Perú ha dejado de colocar a sus jóvenes en el centro de su modelo de desarrollo. Y cuando un país abandona a su juventud, la inseguridad no tarda en ocupar ese vacío.

La discusión sobre seguridad se ha concentrado en la intensificación de la ofensiva y el aumento de penas. Sin embargo, las dinámicas criminales más extendidas, como la extorsión urbana, muestran que la violencia no crece solo porque existan más “delincuentes”, sino porque las oportunidades para los jóvenes se están cerrando. Estudios regionales de UNICEF y UNODC demuestran que los adolescentes y adultos jóvenes enfrentan mayor riesgo de victimización y reclutamiento por redes criminales cuando viven en entornos de informalidad, precariedad educativa y ausencia estatal.

En el Perú, este patrón es especialmente evidente. El cuarto reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia de IPSOS (2025) señala que casi el 70% de las víctimas de homicidio tienen entre 18 y 35 años, confirmando que la población joven-adulta es la más golpeada por la violencia letal. Este dato debería bastar para reorientar nuestras políticas públicas hacia la prevención y la generación de oportunidades. Pero ocurre lo contrario: mientras aumenta la violencia, disminuye la inversión en juventud.

En un delito como la extorsión esto es aún más crítico. No solo participan adolescentes de 14 o 15 años, los llamados cachaquitos, en tareas violentas, sino que también existe abundante mano de obra joven especializada en doxeo, filtración de datos, hackeos, flasheo de teléfonos y manejo de sistemas digitales, habilidades que las organizaciones criminales utilizan para sostener economías ilícitas cada vez más sofisticadas.

A pesar de que la extorsión es hoy la economía ilícita de mayor crecimiento y los grupos criminales reclutan principalmente jóvenes, las políticas urbanas han seguido enfocadas casi exclusivamente en la represión. Mientras tanto, los programas que podrían abrir caminos, como Beca 18, o la SENAJU, enfrentan recortes o estancamientos.

La criminalidad organizada no recluta por ideología, sino por necesidad: ofrece ingresos y reconocimiento a quienes sienten que no tienen un lugar en la educación ni en el mercado laboral. Así, redes como las de extorsión se convierten en alternativas de supervivencia y pertenencia en contextos donde el Estado no garantiza movilidad social.

Por eso, el debate sobre Beca 18 es un debate de seguridad ciudadana. Financiar la educación de los jóvenes no es un gasto social: es la política de prevención más efectiva que tiene el Perú. Cada beca perdida es una oportunidad menos para reducir la violencia desde su raíz. Si sabemos que la exclusión empuja a los jóvenes hacia el crimen, ¿por qué seguimos financiando su castigo y no su futuro? Esto es algo que los políticos que postulen en los próximos años tendrán que afrontar, si no quieren que esta deuda siga creciendo y que seamos los ciudadanos quienes sigamos pagándola.