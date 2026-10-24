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El peso de las ‘midterm’

“Las elecciones de medio término suelen castigar al partido que esté en la Casa Blanca”.

    Gisella López Lenci
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Donald Trump en un acto en la Casa Blanca. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
    Donald Trump en un acto en la Casa Blanca. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
    / JIM LO SCALZO

    Donald Trump sabe que el 3 de noviembre no será un buen día para él. Sabe que los números no le son favorables –aunque diga todo lo contrario– y que los republicanos perderán el control de la Cámara de Representantes o del Senado, o quizá de ambos. Si las cifras de las encuestadoras se mantienen, las apuestas ya no se centran en la victoria del Partido Demócrata, sino si será un triunfo ajustado o contundente.

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