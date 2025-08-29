El pilar de la salud pública

El 30 de agosto, mientras el país rinde homenaje a Santa Rosa de Lima, también celebramos el Día de la Enfermera Peruana. Una fecha que debería ir más allá del saludo protocolar y que nos invita a reflexionar sobre la importancia de esta profesión, la cual sostiene silenciosamente gran parte de nuestro sistema de salud.

La enfermería, tantas veces reducida en el imaginario colectivo a “poner inyecciones” o “tomar la presión”, es en realidad una disciplina compleja que combina ciencia y humanidad. Implica investigación, gestión, docencia, prevención y, sobre todo, cuidado. Un cuidado que no se mide en procedimientos técnicos, sino en la capacidad de aliviar el dolor, acompañar la vulnerabilidad y dignificar la vida del paciente.

Sin embargo, detrás de la vocación y entrega de nuestras enfermeras se esconde una realidad preocupante. En el país contamos con apenas 23 enfermeras por cada 10 mil habitantes, y en regiones de la Sierra y la Selva esa cifra cae a la mitad, según datos del Colegio de Enfermeros del Perú. La consecuencia es evidente: comunidades enteras permanecen desatendidas. Más aún si recordamos que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda un estándar de 70 enfermeras por cada 10 mil habitantes para garantizar una atención adecuada. A ello se suma otro dato alarmante: de las 96 mil enfermeras colegiadas, solo 57 mil ejercen activamente la profesión. ¿Qué mensaje nos da esto? Que como país hemos fallado en garantizar condiciones dignas para que este talento se quede donde más se le necesita: al lado de los pacientes. La historia de la enfermería en el Perú, ligada a mujeres pioneras que desde inicios del siglo XX convirtieron el cuidado en ciencia, debería inspirarnos a defender esta profesión con la misma fuerza con la que hoy aplaudimos a las enfermeras en su día.

Aún así, a más de un siglo de su institucionalización, seguimos arrastrando deudas. En hospitales y postas médicas, las enfermeras son quienes sostienen la primera línea de contacto con los pacientes. Son las primeras en atender una emergencia y/o urgencia, las que están al lado del paciente hasta el último momento de su vida. Y en las campañas de vacunación, prevención o atención comunitaria, son las que llegan a los lugares más recónditos, muchas veces con recursos limitados, enfrentando carencias estructurales y largas jornadas.

En esta fecha, celebremos a nuestras enfermeras, pero también comprometámonos a escucharlas, valorarlas y dignificar su trabajo. Porque el cuidado que ellas nos dan en los momentos más difíciles, es el mismo cuidado que como sociedad les debemos. Transformar el aplauso en acciones concretas es el verdadero homenaje que el Perú necesita rendirles.