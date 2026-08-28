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El potencial de los servicios por impuestos

“El Perú ya cuenta con un mecanismo probado, empresas capaces de ejecutar y recursos públicos disponibles”.

    Felipe James Callao
    Por

    Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    ProInversión plantea Obras por Impuestos para infraestructura frente a Fenómeno de El Niño. Foto: ProInversión.
    ProInversión plantea Obras por Impuestos para infraestructura frente a Fenómeno de El Niño. Foto: ProInversión.

    El Perú vuelve a encontrarse frente a una amenaza climática que exige actuar antes de que la emergencia ocurra. El fenómeno El Niño puede afectar severamente infraestructura, producción y empleo, particularmente en la costa norte del Perú, tal como pudimos constatar en una reciente visita que organizó la SNI a Piura, junto con otros gremios empresariales. A ello debemos sumar las emergencias provocadas por sequías, heladas y friaje en la sierra. No podemos esperar a que llegue el desastre para comenzar a ejecutar.

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