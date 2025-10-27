En el Semáforo de este lunes 27 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero: el presidente José Jerí participó en la segunda audiencia universitaria organizada por El Comercio. En el evento contestó las interrogantes de los estudiantes sobre distintos temas. Segundo: Universitario de Deportes logró ayer el tricampeonato del fútbol peruano. Fue el equipo con más triunfos y goles de la Liga 1. Tercero: la falta de pago de Essalud a un proveedor ha puesto en riesgo el programa Padomi. Su servicio podría suspenderse a fines de mes.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 EL PRESIDENTE JERÍ PARTICIPÓ EN AUDIENCIA UNIVERSITARIA

El último sábado, el presidente José Jerí participó en la segunda audiencia universitaria organizada por El Comercio con el apoyo técnico de IDEA Internacional. En el evento, realizado en la Universidad Científica del Sur, participaron más de un centenar de estudiantes, quienes le formularon interrogantes al mandatario sobre diversos temas: educación, salud, inseguridad ciudadana y política. Jerí contestó las preguntas. En la audiencia también estuvo el congresista Héctor Acuña.

🟢 UNIVERSITARIO LOGRA EL TRICAMPEONATO

Con su triunfo de ayer ante ADT de Tarma (volteó el partido), Universitario de Deportes obtuvo el Torneo Clausura y, a su vez, el tricampeonato de la Liga 1 (porque ya había ganado el Torneo Apertura). Tuvieron que pasar 25 años para que el equipo crema vuelva a conseguir el ansiado tri (lo había obtenido en las temporadas 98-99-2000, en las dos últimas campañas con Roberto Chale desde el banquillo). Durante este 2025, la ‘U’ fue el cuadro con más victorias y goles. Felicitaciones a los cremas.

🔴 PADOMI, EN RIESGO POR DEUDA DE ESSALUD

Una deuda de Essalud con un proveedor ha puesto en riesgo el servicio de entrega de medicamentos Padomi, algo que puede afectar a miles de adultos mayores y personas con movilidad reducida que reciben sus medicamentos a través del programa. Según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, el servicio podría suspenderse el 31 de octubre por el incumplimiento de pagos a Salog, operador logístico al que Essalud le debería US$500.000 desde hace siete meses.