El primer ATP para Gonza, la falta de prevención y sus víctimas, y la recuperación en turismo tardará más de lo esperado

En el Semáforo de este lunes 20 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Gonzalo Bueno jugará por primera vez el cuadro principal de un torneo ATP. Segundo, la falta de prevención ante sismos vuelve a cobrarse víctimas, esta vez en Junín. Finalmente, la recuperación del sector Turismo llegaría recién en el 2031.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢EL PRIMER ATP PARA GONZA

Gonzalo Bueno, segunda raqueta nacional, accedió ayer domingo por primera vez en su carrera al cuadro principal de un torneo ATP, esta vez en el ATP 250 de Estoril, un importantísimo logro para su crecimiento profesional en el tenis. Tras vencer a Francisco Rocha y a Andrea Pellegrino, ‘Gonza’ superó la ronda de qualy y debutará en el cuadro de un torneo del circuito profesional esta semana en Portugal. Su rival está aún por conocerse, así como por definirse también el día y la hora de su primer partido. ¡Muchas felicidades, Gonza! Será el primero de muchos.

🔴LA FALTA DE PREVENCIÓN VUELVE A COBRARSE VÍCTIMAS

Un sismo de magnitud 5,1 ocurrido la noche del sábado en Junín dejó seis fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados, según el último reporte de las autoridades. El distrito de Chongos Bajo fue el más afectado por el colapso de viviendas de adobe y daños en infraestructura pública, incluidos centros de salud. Equipos de emergencia continúan con las labores de rescate, evaluación y entrega de ayuda humanitaria, mientras persiste la preocupación por las bajas temperaturas en la zona.

🔴TARDARÁ MÁS DE LO ESPERADO

El Perú recuperaría el número de turistas extranjeros registrado antes de la pandemia recién en el 2031, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE). El informe advierte que el país avanza más lento que otros destinos de la región debido a problemas como la inseguridad, la inestabilidad política y las limitaciones en infraestructura y conectividad aérea. El IPE sostiene que se requieren mayores inversiones y políticas sostenidas para fortalecer la competitividad del sector y acelerar la recuperación del turismo.