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El primer ATP para Gonza, la falta de prevención y sus víctimas, y la recuperación en turismo tardará más de lo esperado

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 20 de julio.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Gonzalo Bueno está cerca del top 200 ATP y va a jugar su primera qualy de Grand Slam. (Foto: Igma Sports)
    Gonzalo Bueno está cerca del top 200 ATP y va a jugar su primera qualy de Grand Slam. (Foto: Igma Sports)

    En el Semáforo de este lunes 20 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Gonzalo Bueno jugará por primera vez el cuadro principal de un torneo ATP. Segundo, la falta de prevención ante sismos vuelve a cobrarse víctimas, esta vez en Junín. Finalmente, la recuperación del sector Turismo llegaría recién en el 2031.

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