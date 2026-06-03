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El problema no fue el mercado, fue el Estado

“El desafío del Perú no es cambiar el modelo que genera riqueza, sino construir el Estado que aún no ha sido capaz de estar a la altura de esa riqueza”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    "Mientras la economía avanzaba, el Estado quedó rezagado". Ilustración: El Comercio
    "Mientras la economía avanzaba, el Estado quedó rezagado". Ilustración: El Comercio

    Durante los últimos 30 años, el Perú ha vivido una de las transformaciones económicas más importantes de su historia. Pese a las recurrentes crisis políticas, cambios de gobierno, conflictos sociales e incluso una pandemia global, el país logró reducir significativamente la pobreza, ampliar la clase media, multiplicar sus exportaciones y atraer miles de millones de dólares en inversión privada. Estos avances no fueron casualidad. Fueron producto de un modelo económico basado en la estabilidad macroeconómica, la apertura comercial, el respeto a la inversión privada y la integración del Perú a los mercados internacionales.

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