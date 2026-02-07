El programa Vamos a la Playa, el sector cultura en el olvido en los planes de gobierno y estado de vigilancia por El Niño

En el Semáforo de este sábado 7 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: gracias al programa Vamos a la Playa (VAP), niños de 9 a 11 años de distintas zonas de la sierra y de la selva tienen la oportunidad de conocer y disfrutar del mar. El segundo tema: en los planes de gobierno de los partidos políticos de los candidatos presidenciales que lideran las encuestas de intención de voto, la palabra ‘cultura’ está casi ausente, como evidenció un informe de El Comercio. Por último: en un comunicado, el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño señaló que hay indicios de que se presentaría un evento de débil intensidad desde marzo.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 A disfrutar del mar

A muchos niños que viven en la sierra y selva del país les es difícil conocer o disfrutar del mar por la distancia de los lugares donde viven con la costa. Pero hay una iniciativa que lo hace posible: Vamos a la Playa (VAP). Este programa, que el padre Dietrich Dullberg puso en marcha hace 30 años, da la oportunidad a niños de 9 a 11 años de zonas poco favorecidas a que lleguen a Lima, pasen dos semanas en la Casita VAP, en San Bartolo, y disfruten del mar. Hasta la fecha, la iniciativa ha llegado a más de 10.000 menores.

🔴 La cultura en el olvido

En los planes de gobierno de los partidos de los candidatos que lideran las encuestas de intención de voto (teniendo como referencia la de Datum elaborada para El Comercio), la palabra ‘cultura’ está casi ausente, como evidenció un informe de este Diario. En Renovación Popular, cuya carta presidencial es Rafael López Aliaga, la palabra ‘cultura’ aparece solo una vez. Un caso similar es el de Fuerza Popular, en el que Keiko Fujimori es candidata: también hay una mención. En País para Todos, que postula a Carlos Álvarez, se menciona tres veces.

🔴 En estado de vigilancia por el fenómeno de El Niño

El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) señaló, a través de un comunicado, que existen indicios de que se presentaría un evento de débil intensidad desde marzo. Además, la entidad está en estado de vigilancia frente a un posible desarrollo de El Niño costero, declaró el vocero del Enfen. Hay diversos indicadores oceanográficos y climáticos sobre un posible calentamiento progresivo a partir del mes que viene, que podría extenderse hasta octubre.