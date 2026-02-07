Inicio
El programa Vamos a la Playa, el sector cultura en el olvido en los planes de gobierno y estado de vigilancia por El Niño

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 7 de febrero.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    San Bartolo es el escenario de sueños cumplidos para miles de niños de la sierra y selva que, gracias al Programa Vamos a la Playa, descubren el mar por primera vez.
    En el Semáforo de este sábado 7 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: gracias al programa Vamos a la Playa (VAP), niños de 9 a 11 años de distintas zonas de la sierra y de la selva tienen la oportunidad de conocer y disfrutar del mar. El segundo tema: en los planes de gobierno de los partidos políticos de los candidatos presidenciales que lideran las encuestas de intención de voto, la palabra ‘cultura’ está casi ausente, como evidenció un informe de El Comercio. Por último: en un comunicado, el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño señaló que hay indicios de que se presentaría un evento de débil intensidad desde marzo.

    El programa Vamos a la Playa, el sector cultura en el olvido en los planes de gobierno y estado de vigilancia por El Niño
    El programa Vamos a la Playa, el sector cultura en el olvido en los planes de gobierno y estado de vigilancia por El Niño

