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El próximo lustro me nivelo

“En principio, quien gane la elección deberá convencerse de la necesidad de sacrificar una agenda maximalista”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

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    Composición: El Comercio / Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
    Composición: El Comercio / Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

    Nuevamente, el resultado final de un ajustado balotaje parte al país por la mitad. Es la tercera vez que ocurre. Quizás se explique por la presencia de la principal fuerza de cohesión política en lo que va de este milenio: el antifujimorismo. No obstante, sea cual sea su desenlace, hay cuestiones centrales que no deben perderse de vista si queremos iniciar un lustro que detenga la seguidilla de inestabilidad que el país ha enfrentado desde el 2016.

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