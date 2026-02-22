El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

El que ordena y el que firma

“El gobierno de Balcázar y Cerrón puede tener la intención de cometer todos los disparates y tropelías necesarias para arruinar al país en pocos meses”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Vladimir Cerrón asegura que no mantiene comunicación con Balcázar, pero hay órdenes que se pueden disfrazar de consejos o que pueden ser transmitidas por emisarios". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Vladimir Cerrón asegura que no mantiene comunicación con Balcázar, pero hay órdenes que se pueden disfrazar de consejos o que pueden ser transmitidas por emisarios". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    José María Balcázar podría ser ese fondo que el país teme tocar. O tal vez el abismo aún sea más profundo. Hemos pasado de un mandatario denunciado por violación a un apologista de las relaciones sexuales con menores de edad.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Un viaje de Trump a Venezuela sería un error garrafal
    Columnistas

    Un viaje de Trump a Venezuela sería un error garrafal

    Arde Roma
    Columnistas

    Arde Roma

    La necesidad de una profunda reforma política
    Columnistas

    La necesidad de una profunda reforma política

    La derecha versión 2026
    Columnistas

    La derecha versión 2026