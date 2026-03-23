El reconocimiento a la Huacachina, una brecha preocupante y un asalto a plena luz

En el Semáforo de este lunes 23 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el reconocimiento internacional a la Huacachina. Segundo, una brecha preocupante por los millones de peruanos que no tienen acceso a agua potable. Finalmente, un grave asalto ocurrido a plena luz del día.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢UN RECONOCIMIENTO A LA HUACACHINA

La Huacachina, en Ica, fue reconocida por “National Geographic” como uno de los oasis más bellos del mundo y el único natural de Sudamérica. Este destino destaca por su laguna de aguas verdosas rodeada de palmeras y dunas, que ofrecen actividades como sandboarding y paseos en buggy. Además de su belleza, posee un aura mística ligada a leyendas locales. El reconocimiento refuerza su importancia como atractivo turístico global y símbolo del turismo de naturaleza y aventura en el Perú.

🔴UNA BRECHA PREOCUPANTE

Como parte del Día Mundial del Agua que se celebra cada 22 de marzo, se advierte que más de 11 millones de peruanos no tienen acceso adecuado a agua potable, según datos oficiales. De ellos, millones carecen de conexión a la red pública y servicios de alcantarillado, lo que genera riesgos sanitarios. La situación refleja desigualdades estructurales y la urgencia de mejorar infraestructura y educación sobre el cuidado del agua. Además, el cambio climático podría reducir significativamente la disponibilidad del recurso en el país en las próximas décadas.

🔴ASALTO A PLENA LUZ

Un violento asalto ocurrió en la Costa Verde, donde delincuentes armados con fusiles interceptaron un vehículo que presuntamente transportaba lingotes de oro. Los atacantes, que se desplazaban en camionetas, realizaron el robo a plena luz del día en la subida Escardó, generando pánico entre testigos. El hecho fue grabado y difundido en redes. Tras el incidente, la vía hacia el Callao fue cerrada mientras la policía realizaba las investigaciones correspondientes.