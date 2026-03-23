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El reconocimiento a la Huacachina, una brecha preocupante y un asalto a plena luz

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 23 de marzo.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Resumen

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    ¡Impresionante! Este oasis peruano figura reconocido entre los más HERMOSOS del planeta, según National Geographic. (Fuente: PromPerú)
    ¡Impresionante! Este oasis peruano figura reconocido entre los más HERMOSOS del planeta, según National Geographic. (Fuente: PromPerú)

    En el Semáforo de este lunes 23 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el reconocimiento internacional a la Huacachina. Segundo, una brecha preocupante por los millones de peruanos que no tienen acceso a agua potable. Finalmente, un grave asalto ocurrido a plena luz del día.

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