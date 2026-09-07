El registro visual de la Escuela Cusqueña, el peligro de que el Callao se quede sin agua y los Lara y la minería ilegal

En el Semáforo de este lunes 7 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: la Fototeca Andina tiene un proyecto para restaurar, conservar y digitalizar miles de negativos de fotógrafos de la llamada Escuela Cusqueña. El segundo tema: el Callao corre el peligro de quedarse sin agua porque actualmente usa un ramal que en un principio era temporal, pero que se ha convertido en permanente porque no se avanza con la reparación del principal suministro del elemento. Por último: el atentado ocurrido en Trujillo ha puesto en el foco a Jenss Lara Tantaquilla y a miembros de su familia, la cual ha enfrentado graves acusaciones por minería ilegal.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 El registro visual de la Escuela Cusqueña

La Fototeca Andina, institución del Centro Bartolomé de las Casas, tiene una gran labor por delante: la restauración, conservación y digitalización de miles de negativos de fotógrafos de la Escuela Cusqueña, como se conoce a quienes trabajaron en la ciudad y alrededores en la primera mitad del siglo XX, como César Meza Salazar. Lo hará tras haber recibido el Fondo del Embajador para la Preservación del Patrimonio Cultural de la Embajada de Estados Unidos, de US$170.000 para este proyecto de un año de duración.

🔴 El peligro de que el Callao se quede sin agua

En el Callao pasa algo sumamente preocupante. Por un problema ocurrido en el 2014 por El Niño, el suministro de agua superficial de la región ahora depende de la Línea Centro, un ramal que nace en La Atarjea y abastece a distritos de Lima como Jesús María o San Miguel. Según el informe de transferencia de Sedapal, el uso de ese ramal debía ser temporal. Sin embargo, se ha convertido en permanente, ya que la tubería dañada aún no se rehabilita. Su colapso afectaría a cientos de miles de chalacos.

🔴 Los Lara y la minería ilegal

El atentado ocurrido en Trujillo hace unos días, que involucra a Los Pulpos, puso el foco en Jenss Lara Tantaquilla, pero también en miembros de su familia, que desde el 2012 ha enfrentado graves acusaciones por minería ilegal, como evidenció un informe de El Comercio. Por ejemplo, en el 2017 una fiscalía de medio ambiente decomisó 100 toneladas de mineral (contenido de oro) de una empresa de Eleuterio Lara López, padre de Jenss, bajo la sospecha de que tenía un origen ilícito.