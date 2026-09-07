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El registro visual de la Escuela Cusqueña, el peligro de que el Callao se quede sin agua y los Lara y la minería ilegal

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 7 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Jinetes en desfile en La Merced, fotografiados por César Meza en 1955. El Fondo del Embajador colaborará en la preservación de este patrimonio. (Fototeca andina / CBC)
    Jinetes en desfile en La Merced, fotografiados por César Meza en 1955. El Fondo del Embajador colaborará en la preservación de este patrimonio. (Fototeca andina / CBC)
    / CESAR MEZA

    En el Semáforo de este lunes 7 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: la Fototeca Andina tiene un proyecto para restaurar, conservar y digitalizar miles de negativos de fotógrafos de la llamada Escuela Cusqueña. El segundo tema: el Callao corre el peligro de quedarse sin agua porque actualmente usa un ramal que en un principio era temporal, pero que se ha convertido en permanente porque no se avanza con la reparación del principal suministro del elemento. Por último: el atentado ocurrido en Trujillo ha puesto en el foco a Jenss Lara Tantaquilla y a miembros de su familia, la cual ha enfrentado graves acusaciones por minería ilegal.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.