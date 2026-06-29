El rescate de bomberos peruanos en Venezuela, medalla y clasificación para Evelyn Inga y la contaminación del Titicaca

En el Semáforo de este lunes 29 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: un equipo de bomberos peruanos rescató a una mujer que estuvo atrapada por casi tres días bajo los escombros de un edificio que colapsó en La Guaria (Venezuela), a donde han llegado para ayudar tras los terremotos de la semana pasada. El segundo tema: la marchista peruana Evelyn Inga obtuvo la medalla de oro en la media maratón marcha del Campeonato Panamericano de Atletismo de Medellín (Colombia). Con este resultado aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Por último: un especial del Laboratorio Universitario de El Comercio evidencia el grado de contaminación del lago Titicaca, un hecho muy grave en uno de los grandes atractivos naturales del Perú.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Bomberos peruanos rescatan a mujer que quedó atrapada en Venezuela

El equipo USAR (Urban Search and Rescue) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú que está en Venezuela rescató con vida a una mujer de 60 años que estuvo atrapada casi tres días bajo los escombros de un edificio que colapsó en La Guaira por los terremotos del 24 de este mes. El rescate fue aplaudido por los socorristas, familiares y voluntarios que estaban en el lugar. Según informó el jefe del equipo USAR, hay dos grupos de búsqueda en la zona.

🟢 Medalla y clasificación para Evelyn Inga

Un nuevo logro para la marchista peruana Evelyn Inga, quien es parte del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028. Ayer logró la medalla de oro en la media maratón marcha del Campeonato Panamericano de Atletismo que se realiza en Medellín (Colombia). Su tiempo fue de casi cuatro minutos menos que quien quedó segunda. Con esta victoria, Inga aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027. En el mismo torneo, Verónica Huacasi consiguió la presea de plata en los 5.000 metros.

🔴 Lo que esconden las aguas del lago Titicaca

El Titicaca es el lago más alto del mundo y una maravilla del Perú, pero también es víctima de la contaminación ambiental, lo que a su vez afecta a la población de Puno, como reveló un especial del Laboratorio Universitario de El Comercio, en el que participaron 47 estudiantes. Los datos son rotundos. Por ejemplo, el río Ramis llega al Titicaca con concentraciones de hierro 35 veces por encima de lo que el Estado Peruano considera seguro para el ser humano. El especial lo encuentran en elcomercio.pe.