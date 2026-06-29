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El rescate de bomberos peruanos en Venezuela, medalla y clasificación para Evelyn Inga y la contaminación del Titicaca

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 29 de junio.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Vista panorámica de la contaminación en el Lago Titicaca. Foto: cortesía de Roberth Orihuela (roberthorihuela.com)
    Vista panorámica de la contaminación en el Lago Titicaca. Foto: cortesía de Roberth Orihuela (roberthorihuela.com)

    En el Semáforo de este lunes 29 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: un equipo de bomberos peruanos rescató a una mujer que estuvo atrapada por casi tres días bajo los escombros de un edificio que colapsó en La Guaria (Venezuela), a donde han llegado para ayudar tras los terremotos de la semana pasada. El segundo tema: la marchista peruana Evelyn Inga obtuvo la medalla de oro en la media maratón marcha del Campeonato Panamericano de Atletismo de Medellín (Colombia). Con este resultado aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Por último: un especial del Laboratorio Universitario de El Comercio evidencia el grado de contaminación del lago Titicaca, un hecho muy grave en uno de los grandes atractivos naturales del Perú.

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