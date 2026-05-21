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El rol de las Fuerzas Armadas hoy

“Los militares están cumpliendo su misión de no intervenir en el gobierno político, pero los civiles estamos hasta las patas”.

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    En mis más de 60 años de periodista, he sido fiel a mi convicción de que hay que defender a las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su misión y hay que oponerse a su intervención en la toma del poder político por la fuerza, asumiendo el gobierno.

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