El rol misional de la CTI+ en el Congreso

La inteligencia artificial puede convertirse en una palanca de productividad para el Perú, pero eso no ocurrirá por decreto. Y la ciencia e innovación necesitan misiones concretas, no solo presupuestos y discursos. El Congreso tiene una nueva oportunidad para sumarse a ese esfuerzo.

La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología nació en el Parlamento peruano en agosto del 2011. Quince años después, la Cámara de Diputados estrena una denominación más ambiciosa: Comisión de Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (CTI+). El nombre refleja los tiempos actuales y también inspira el desafío por enfrentar: lograr que estos temas salgan del nicho de expertos.

Su agenda comprende conectividad, talento científico, innovación productiva y transformación digital. Todo pertinente. Pero una lista de temas, por extensa que sea, no constituye una estrategia. Menos aún cuando ya estamos inmersos en cambios disruptivos como son los que la IA trae en el trabajo, empresas y servicios públicos.

Entonces, conviene invocar el enfoque de innovación orientado a misiones –enfoque misional– que impulsa la OCDE: identificar problemas nacionales transversales, reunir capacidades públicas y privadas y comprometerse con metas verificables. Por ejemplo, no se trata de financiar tecnología por amor a la tecnología, sino de que en verdad suponga un retorno, con valor público para el mayor número de agentes en el ecosistema, más allá de los directamente beneficiados.

Imaginemos una misión nacional, como elevar la productividad de las pequeñas empresas mediante la adopción de la IA. No bastaría con organizar talleres o aprobar una ley vistosa. Habría que conectar formación, financiamiento, infraestructura digital facilitadora y, sobre todo, indicadores de éxito. Además de escuchar a quienes producen: desde un taller textil hasta una pequeña empresa agroexportadora lejos de Lima. Otra misión nacional podría ser reducir drásticamente el tiempo que perdemos haciendo trámites públicos. Porque horas recuperadas también son productividad.

¿Y qué puede lograr una comisión parlamentaria en este esfuerzo? Muchísimo, siempre que no confunda legislar con ejecutar. Puede convocar evidencia, revisar obstáculos regulatorios, fiscalizar recursos y exigir cuentas al Ejecutivo. Así sucede en países como el Reino Unido, donde una comisión equivalente del Parlamento británico cuestionó en junio último la falta de métricas claras para evaluar la transformación digital del gobierno. Una lección sencilla: sin indicadores, hasta el futuro puede quedar en trámite.

Formaré parte, como experta ad honórem, de la comisión consultiva de la CTI+ para acompañar el impulso de estos temas en el quinquenio, convencida de que asesorar no consiste en asentir ni adornar fotografías. Consiste en formular preguntas incómodas, acercar experiencias y sostener prioridades más allá de la coyuntura.

A 15 años de celebrar la llegada de esta comisión al Parlamento peruano, tenemos motivos para cambiar el brindis por una evaluación; y preguntarnos no si el Perú necesita ciencia, tecnología e innovación, sino qué problemas concretos queremos resolver con ellas de modo trascendental, y qué hará el Parlamento para exigir resultados. El Legislativo 2026-2031 puede hacer historia ayudando a diseñar el futuro, más allá de la histeria que siempre provoca en el imaginario popular.