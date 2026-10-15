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El rol misional de la CTI+ en el Congreso

“¿Y qué puede lograr una comisión parlamentaria en este esfuerzo? Muchísimo, siempre que no confunda legislar con ejecutar”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    La inteligencia artificial puede convertirse en una palanca de productividad para el Perú, pero eso no ocurrirá por decreto. Y la ciencia e innovación necesitan misiones concretas, no solo presupuestos y discursos. El Congreso tiene una nueva oportunidad para sumarse a ese esfuerzo.

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