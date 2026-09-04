El síndrome Morrocoy y sus consecuencias

“Le damos 24 horas para declarar la nulidad de este fraude electoral. Si a las 8 p.m. no lo hace, señor Burneo, prepárese...”. “Le voy a meter todo mi plan Morrocoy”.

Lo amenaza de muerte: “Convoque usted a elecciones complementarias... Si no lo hace, no le garantizo nada. Se ha equivocado [...], se ha metido con la persona equivocada”. Ofrece una recompensa de S/20.000 a quien le hiciera llegar información sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje. Lo borra, pero queda el registro.

Induce a manifestantes a asediar el domicilio del presidente del JNE, con insultos y amenazas de muerte contra el magistrado y su familia, como medida de presión.

Por todas esas barbaridades, el Ministerio Público le ha abierto una investigación por los presuntos delitos de rebelión, amenazas, perturbación electoral e incitación al desorden público. Eso tomará su tiempo y, si hay justicia en el Perú, Rafael López Aliaga será condenado.

Pero, entre tanto, está expuesto y es fácil concluir que a Roberto Burneo ‘Porky’ lo tiene aterrorizado, y que, legítimamente, teme por su familia.

No hay otra manera de entender que el presidente del JNE haya violado el texto expreso de la Constitución en dos ocasiones concatenadas. Primero, permitiendo que el aludido no asuma su cargo de senador y, en segundo lugar, dejándolo postular a una reelección prohibida.

Todo esto es muy ofensivo para los limeños porque el susodicho ha sido un pésimo alcalde. Para empezar, porque sus berrinches nos han llevado a juicios internacionales por muchísimo dinero. Ya se han perdido algunos y sucederá lo mismo con los pendientes.

Además, ha sido un malísimo ejecutor. Endeudó a la municipalidad por más de S/4.000 millones para 58 obras y, de ellas, 33 tienen 0% de ejecución. Según el Consejo Fiscal, en el 2025 Lima pagó S/276 millones por intereses de la deuda y recibió S/124 millones por intereses de depósitos de los dineros no ejecutados, por lo que el costo financiero neto ascendió a S/152 millones.

La cereza de la torta: ha malversado el dinero público que se entrega a los partidos para labores de formación y capacitación, publicando un libro sobre su vida con el nombre de “Mi gallo es el chancho”, encargado a un amigo íntimo, al que le pagó US$6.400.

Señor Burneo: estar muy asustado de lo que le pueda pasar teniendo al frente a una persona que es capaz de decir y hacer todo lo antes mencionado es totalmente comprensible. Pero, sintiéndose así, no debe continuar en el cargo, ya que el país le ha confiado garantizar elecciones libres y estrictamente bajo el imperio de la ley y la Constitución, y usted no está cumpliendo. Dedíquese a la práctica privada de la abogacía, donde no tendrá estos avatares.

CODA: cuatro asesinatos y un secuestro a tres cuadras del local de la Dirincri de Trujillo no son hechos aislados, sino una dolorosa evidencia de los niveles de avance del crimen organizado. A ello se suma que la respuesta del gobierno, vía sus ministros de Defensa e Interior, así como del –todavía– comandante general de la PNP, está llena de contradicciones y genera no pocas dudas sobre si están diciendo la verdad.

Lo anterior es una muestra de lo que no se debe hacer porque nos conduce a un desastre incluso mayor. En cambio, la detención del líder de Los Pulpos, con apoyo del FBI y usando lo mejor de la tecnología, ejemplifica lo que sí hay que hacer de manera sistemática –con la colaboración del FBI o sin ella– para debilitar primero y ganar luego muchas batallas que, poco a poco, nos lleven a convertir al monstruo en larva.