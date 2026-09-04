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El síndrome Morrocoy y sus consecuencias

“Señor Burneo, sintiéndose así, no debe continuar en el cargo, ya que el país le ha confiado garantizar las elecciones y usted no está cumpliendo”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    “Le damos 24 horas para declarar la nulidad de este fraude electoral. Si a las 8 p.m. no lo hace, señor Burneo, prepárese...”. “Le voy a meter todo mi plan Morrocoy”.

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