En el Semáforo de este martes 2 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero es sobre los buenos resultados que los tablistas peruanos lograron en el ALAS Global Tour, cuya última fecha se realizó en Costa Rica. Deportistas como Tamil Martino o Brianna Barthelmess destacaron en las categorías en las que participaron. El segundo tema es la respuesta del Ministerio del Interior a las amenazas que el periodista Manuel Calloquispe recibió de presuntos miembros de redes criminales ligadas a la minería iiegal. El Mininter le dará seguridad al comunicador. Por último, los regiones amazónicas son cada vez más afectadas por la minería ilegal, la principal economía criminal del país.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢EL SURF PERUANO BRILLA EN COSTA RICA

El surf peruano volvió a tener muy buenos resultados en el ALAS Global Tour, la liga profesional más importante de América, cuya última fecha se realizó en Costa Rica. Tamil Martino obtuvo la medalla de oro en la categoría SUP Surf Masculino, mientras que Mafer Reyes logró la de plata en Longboard Femenino. En la categoría Sub 18, Brianna Barthelmess y Alejandro Bernales se consagraron campeones. Barthelmess también alcanzó un resultado similar en la categoría Sub 14.

🟢PERIODISTA TENDRÁ SEGURIDAD TRAS AMENAZAS

El Ministerio del Interior tomó medidas para proteger la vida e integridad del periodista Manuel Calloquispe Flores, luego de que recibiera amenazas de muerte por parte de presuntos miembros de organizaciones criminales vinculadas con la minería ilegal en Madre de Dios, donde él vive. El sector indicó que dispuso el despliegue de un equipo especial de la policía que se encargará de dar seguridad al periodista y a su familia. En paralelo, la policía de la región investiga el hecho denunciado por Calloquispe.

🔴LA MINERÍA ILEGAL AVANZA EN LAS REGIONES AMAZÓNICAS

La minería ilegal continúa avanzando peligrosamente en las regiones de la Amazonía peruana, según un informe de Conservación Amazónica-ACCA. Si antes operaba en siete regiones, ahora lo hace en nueve. Cajamarca y Pasco son las últimas regiones donde la principal economía criminal del país ha ingresado. Las otras son Madre de Dios (que sigue siendo el epicentro del negocio ilícito, con más de 11.500 hectáreas deforestadas solo en el 2024 ), Amazonas, Cusco, Huánuco, Loreto, Ucayali y Puno.