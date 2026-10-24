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El talento como eje del futuro de Arequipa

“Para aprovechar estas oportunidades, es necesario elevar la competitividad mediante el desarrollo del talento humano”.

    Juan Carlos Mathews
    Por

    Exministro de Comercio Exterior y Turismo

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Arequipa se ha consolidado como un importante polo de desarrollo del sur del país gracias a actividades como la minería, la industria, el comercio, el turismo y los servicios. En 2025, la producción de cobre creció 83.7 %. Asimismo, entre febrero de 2024 y febrero del año anterior, el empleo privado formal pasó de 208,126 a 217,718 puestos de trabajo, lo que representa un incremento de más de 9000 empleos.

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