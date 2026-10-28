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El talento joven necesita oportunidades para crecer

“El Perú no necesita solo jóvenes preparados para encontrar trabajo. Necesita jóvenes capaces de crear oportunidades y construir una economía más productiva”.

    Fernando Barrios Ipenza
    Por

    Fundador de la Universidad Continental, presidente de Fipes y Premio IPAE Empresario Regional 2025

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El Perú tiene una enorme reserva de talento y espíritu emprendedor. Basta conversar con nuestros jóvenes para comprobarlo. Sin embargo, muchos encuentran dificultades para acceder a un empleo de calidad y otros, pese a sus esfuerzos por emprender, no consiguen consolidar sus negocios. Estamos formando más personas, pero nuestra economía todavía no genera suficientes oportunidades para aprovechar sus capacidades.

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