🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 La máxima jerarquía para el templo de Andahuaylillas

El templo San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, en el Cusco, alcanzó la jerarquía cuatro, la máxima categoría turística del Estado Peruano, por lo que ahora está al mismo nivel que Machu Picchu, que hasta ahora era el único destino turístico del Cusco con esa escala. Además, se convirtió en el primer templo del país en lograr ese nivel. Conocido como la Capilla Sixtina de América, el templo empezó a construirse en 1610 y forma parte del circuito barroco andino.

🟢 El PBI de octubre al alza

Una buena noticia para la economía peruana. El Banco Central de Reserva (BCR) anticipó que el producto bruto interno (PBI) habría registrado un aumento cercano al 4% en octubre, todo indica que impulsado por el desempeño del sector primario. Este buen comportamiento se da en un contexto en el que la economía peruana opera alrededor de su nivel potencial. Como indicó el gerente de Estudios Económicos del BCR, Adrián Armas, la actividad económica está muy cerca de ese nivel.

🔴 El asesinato del payaso Tuki Tuki

El último jueves, Rogers Gallegos Rodríguez, conocido como el payaso Tuki Tuki, fue asesinado a balazos en Huaycán (Ate). En ese momento estaba con dos miembros de su equipo, quienes resultaron heridos y fueron internados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Huaycán. Según se informó, los autores del crimen, que iban en una moto, son extorsionadores. Justamente, hace cuatro meses el frontis de la casa de los padres de Gallegos, quien solo tenía 28 años, fue atacado por extorsionadores.