El Peugeot Asia Open de tenis, la investigación a Kira Alcarraz y los videos de los locales del Caso 'Chifagate'

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 14 de febrero.

    En el Semáforo de este sábado 14 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Hoy culmina el primer fin de semana del Peugeot Asia Open, el torneo de tenis organizado por El Comercio e Igma Sports. El certamen, que se inauguró ayer, se centra en la modalidad de dobles. El segundo tema: La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó investigar de oficio a la congresista Kira Alcarraz por las amenazas que hizo a una periodista en las puertas del Palacio Legislativo el año pasado. Por último: de los videos del chifa y los locales de Market Capón donde el presidente José Jerí y empresarios chinos sostuvieron encuentros, solo hay registros posteriores a estas citas, según señala un documento del Ministerio Público que este Diario dio a conocer.

