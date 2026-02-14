El Peugeot Asia Open de tenis, la investigación a Kira Alcarraz y los videos de los locales del Caso ‘Chifagate’

En el Semáforo de este sábado 14 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Hoy culmina el primer fin de semana del Peugeot Asia Open, el torneo de tenis organizado por El Comercio e Igma Sports. El certamen, que se inauguró ayer, se centra en la modalidad de dobles. El segundo tema: La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó investigar de oficio a la congresista Kira Alcarraz por las amenazas que hizo a una periodista en las puertas del Palacio Legislativo el año pasado. Por último: de los videos del chifa y los locales de Market Capón donde el presidente José Jerí y empresarios chinos sostuvieron encuentros, solo hay registros posteriores a estas citas, según señala un documento del Ministerio Público que este Diario dio a conocer.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Primer fin de semana del Peugeot Asia Open

Hoy culmina la segunda jornada del Peugeot Asia Open, el torneo de tenis organizado por El Comercio e Igma Sports que se realiza en Playa del Golf, al sur de Lima. El certamen, que se inauguró ayer, se centra en la modalidad de dobles, tanto en mujeres como varones. El torneo seguirá el próximo fin de semana y los campeones se conocerán el sábado 21. Estos últimos podrán viajar a Madrid para disfrutar de los cuartos de final del Mutua Madrid Open, el Masters 1.000 del ATP en la capital española.

🟢 Investigación de oficio a Kira Alcarraz

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó investigar de oficio a la congresista Kira Alcarraz por las amenazas que hizo a una periodista en las puertas del Palacio Legislativo, en octubre del 2025. La decisión se tomó por unanimidad. Si bien es positivo que el grupo indague el caso, no debe pasar como en anteriores procesos, cuando miembros de la comisión blindaron a sus colegas. Más aún si se centra en Alcarraz, quien ha protagonizado varios incidentes en este período congresal.

🔴 Los videos de los locales de las reuniones de José Jerí

Un documento del Ministerio Público da cuenta de observaciones muy preocupantes sobre los videos de los locales en los que el presidente José Jerí tuvo encuentros con empresarios chinos, por el Caso ‘Chifagate’. Según el documento, de los videos de grabación del chifa y de los locales de Market Capón de San Borja y el Centro de Lima solo hay registros de fechas posteriores a las reuniones del mandatario. Aún más grave, se detalla que las grabaciones del local del Centro de Lima habrían sido “manipuladas”.