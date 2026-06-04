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El ‘trend’ que elegirá al presidente

“¿Para qué sirven 82 servicios que no funcionan, no llegan o nadie conoce? Para nada. Y los jóvenes lo saben. Por eso buscan su voz donde sí les prestan el micrófono: en las plataformas digitales".

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

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    "La situación debería hacernos reflexionar sobre la urgencia de abrir más espacios de participación para esos 5,3 millones de personas de entre 18 y 25 años que representan el 19,4% del padrón electoral". Ilustración: El Comercio
    "La situación debería hacernos reflexionar sobre la urgencia de abrir más espacios de participación para esos 5,3 millones de personas de entre 18 y 25 años que representan el 19,4% del padrón electoral". Ilustración: El Comercio

    En una de las elecciones más enrevesadas de este siglo XXI en el Perú, la única certeza que teníamos era la incertidumbre, pero resulta que había otra: cinco millones de jóvenes con teléfono en mano, listos para decidir sin que nadie se los pidiera.

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