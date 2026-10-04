El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El turismo peruano frente al colapso climático

“La inacción nos costará millones de soles y la destrucción de miles de empleos. Adaptarse exige tejer redes de colaboración inmediata”.

    Daniel Fernando Valle Basto
    Por

    Biólogo, Universidad Científica del Sur

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Seguimos planificando y vendiendo el turismo en el Perú como si el clima del planeta fuera una constante inalterable. Vivimos en una peligrosa desconexión con la realidad. Mientras la industria global observa con horror cómo el alza de la temperatura en el Caribe multiplica la furia de huracanes que erosionan playas y destruyen hoteles, en nuestro territorio los impactos ya no son una proyección futurista; son una realidad evidente y dolorosa. El motor económico de nuestras regiones se está apagando ante nuestros ojos debido a la crisis climática, y la respuesta institucional sigue atrapada en la inercia.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.