El “tusi” puede enconger la vejiga y dañar los riñones

En CEDRO venimos viendo una escena que nos preocupa: jóvenes que refieren consumo preferente de “tusi” llegan con ardor al orinar, urgencia constante de ir al baño y dolor bajo el abdomen, señales de que la vejiga y los riñones están comprometidos. En varios casos, la gravedad ha obligado a coordinar con urólogos, nefrólogos y otros especialistas. Frente a esta realidad, revisamos qué dice la evidencia científica y compartimos aquí lo que encontramos. Lo observado en consulta son datos clínicos, no un estudio que permita saber cuántos consumidores resultan afectados.

En el Perú, la encuesta escolar de DEVIDA de 2024 muestra que el 1.1% de escolares de secundaria declaró haber probado “tusi” alguna vez en su vida, unos 22,061 alumnos; el 0.5% señaló ketamina y el 3.2%, éxtasis. Son respuestas autodeclaradas, sin confirmación toxicológica, y no indican cuántos presentan daños físicos.

El “tusi” no tiene composición fija. Los análisis publicados encuentran con frecuencia ketamina, MDMA o cocaína, en mezclas variables. Por eso, la evidencia sobre daño urinario por ketamina ayuda a comprender el riesgo, pero no permite atribuir la misma lesión a todo producto vendido con ese nombre.

La ketamina y sus metabolitos se eliminan por la orina y pueden dañar el urotelio, el revestimiento protector del aparato urinario, favoreciendo inflamación, úlceras y fibrosis. Las cicatrices vuelven rígida la vejiga y reducen su capacidad de almacenar orina: de ahí las idas continuas al baño y el dolor aun con poca orina. En cuadros avanzados, el daño alcanza los uréteres; las obstrucciones dificultan el drenaje, pueden dilatar los riñones y comprometer su función. Algunas lesiones persisten tras dejar el consumo.

El daño tampoco se limita al aparato urinario. El uso repetido de ketamina se asocia con dolor abdominal, lesiones del hígado y las vías biliares, dependencia y alteraciones de memoria y atención. La MDMA puede elevar peligrosamente la temperatura corporal y alterar el sodio en la sangre, con riesgo de daño renal por otros mecanismos.

Ardor, urgencia, visitas frecuentes al baño, dolor bajo el abdomen o sangre en la orina requieren evaluación médica pronta, que puede iniciar un médico general o internista. La Asociación Británica de Cirujanos Urólogos recomienda análisis de orina, pruebas de función renal y hepática, y ecografía de riñones y vejiga; una prueba de drogas no sustituye esa evaluación. La cistitis tóxica no equivale a una infección bacteriana, aunque ambas pueden coexistir, y automedicarse con antibióticos puede retrasar el diagnóstico. Si la persona no puede orinar, tiene fiebre con dolor intenso, confusión o dificultad respiratoria, debe acudir a emergencia.

La familia puede acompañar la consulta e informar qué se consumió, cuándo y con qué frecuencia. Atender el daño físico y el problema de consumo exige trabajo coordinado entre urología, nefrología y salud mental. Lo visto en consulta coincide con lo que advierte la literatura: esperar a que las molestias desaparezcan puede dejar avanzar una lesión que necesita tratamiento, y consultar a tiempo permite intervenir antes.