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El “tusi” puede enconger la vejiga y dañar los riñones

“La evidencia sobre daño urinario por ketamina ayuda a comprender el riesgo, pero no permite atribuir la misma lesión a todo producto vendido con ese nombre”.

    Milton Rojas
    Por

    Coordinador de salud mental y conductas adictivas de Cedro

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Droga 'Tusi' contiene cocaína, anfetaminas y ketamina.
    Droga 'Tusi' contiene cocaína, anfetaminas y ketamina.

    En CEDRO venimos viendo una escena que nos preocupa: jóvenes que refieren consumo preferente de “tusi” llegan con ardor al orinar, urgencia constante de ir al baño y dolor bajo el abdomen, señales de que la vejiga y los riñones están comprometidos. En varios casos, la gravedad ha obligado a coordinar con urólogos, nefrólogos y otros especialistas. Frente a esta realidad, revisamos qué dice la evidencia científica y compartimos aquí lo que encontramos. Lo observado en consulta son datos clínicos, no un estudio que permita saber cuántos consumidores resultan afectados.

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