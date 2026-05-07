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El verdadero enemigo

“Gobernar es resolver problemas urgentes. Y el más urgente es evitar que millones de peruanos caigan en la pobreza”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    "Las cifras son claras. Aunque la pobreza monetaria ha mostrado ligeros retrocesos, la población vulnerable –aquella que no es pobre pero tampoco tiene seguridad económica– sigue creciendo". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Las cifras son claras. Aunque la pobreza monetaria ha mostrado ligeros retrocesos, la población vulnerable –aquella que no es pobre pero tampoco tiene seguridad económica– sigue creciendo". Ilustración: Giovanni Tazza

    En medio del fuerte ruido político, del fuego cruzado, de las disputas ideológicas y las agendas fragmentadas por todos lados, el Perú enfrenta una amenaza mucho más silenciosa, pero infinitamente más peligrosa: el avance de la vulnerabilidad económica.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.