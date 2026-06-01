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El voto oculto

“¿Puede haber mucho voto oculto, escondido o vergonzante? Sí puede haber, y quizás ese voto defina al ganador del 7 de junio”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

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    Los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el debate presidencial. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
    Los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el debate presidencial. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

    En los últimos días, Fuerza Popular y Juntos por el Perú han realizado acciones para tratar de sanear algunos pasivos que los están persiguiendo.

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