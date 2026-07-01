El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

El zancudo del dengue ya está subiendo a la sierra

“La expansión del zancudo hacia zonas donde históricamente no estaba presente plantea complejidades de vigilancia, prevención y respuesta sanitaria”.

    Victor Román/Sci2Press
    Por
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Hay una noticia que los mapas epidemiológicos ya muestran, pero que todavía no ha entrado con fuerza al debate público: el Aedes aegypti, el zancudo que transmite el dengue, está expandiendo su territorio en el Perú. Ahora, además de la costa norte y la Amazonía, el famoso zancudo ha comenzado a registrarse en zonas donde históricamente no era habitual.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.