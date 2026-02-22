El Comercio
Frente a frente: las posturas de Renovación Popular y Fuerza Popular tras la elección de José María Balcázar

La elección de José María Balcázar como titular del Congreso y, en consecuencia, presidente encargado de la República, llevó a que Renovación Popular y Fuerza Popular –cuyos candidatos presidenciales, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, ocupan los dos primeros lugares de la intención de voto, según Datum– se culparan de haber inclinado la balanza hacia el representante de Perú Libre. Ante esta polémica, Alejandro Muñante y Miguel Torres dan sus posturas al respecto.

    Renovación Popular no negocia sus principios

    Alejandro Muñante

    Balcázar: resultado del cálculo político de RLA

    Miguel Ángel Torres

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    La elección de José María Balcázar como presidente encargado de la República pasará a la historia como un episodio vergonzoso que evidenció el acuerdo bajo la mesa entre bancadas como Podemos Perú y Alianza para el Progreso, junto con la izquierda radical de Perú Libre.

