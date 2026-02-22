Frente a frente: las posturas de Renovación Popular y Fuerza Popular tras la elección de José María Balcázar

La elección de José María Balcázar como presidente encargado de la República pasará a la historia como un episodio vergonzoso que evidenció el acuerdo bajo la mesa entre bancadas como Podemos Perú y Alianza para el Progreso, junto con la izquierda radical de Perú Libre.

Y por más que Fuerza Popular sostenga la narrativa de responsabilizar a Renovación Popular por este desenlace, lo cierto es que este escenario no habría sido posible sin los votos adicionales de dichas bancadas a favor del candidato perulibrista.

La izquierda radical, que no suele superar los 40 o 45 votos, alcanzó en esta ocasión más de 60 adhesiones para imponernos, nefastamente, a un mandatario con un rosario de cuestionamientos, gracias al contubernio en el que primaron intereses políticos por encima del interés nacional.

El fujimorismo culpa a Renovación Popular, omitiendo repudiar la posición de las bancadas que hicieron a José María Balcázar presidente. Parece ser que algunos hubieran ideado este escenario para atacar y desgastar la imagen de quien lidera la intención de voto en las encuestas, desviando la atención de quienes realmente hicieron a Balcázar presidente.

En Renovación Popular no negociamos principios y nos hemos mantenido firmes en esa línea. Nosotros no votamos por José Jerí –votamos por José Cueto– y propusimos su censura ni bien fue elegido, antes de que asumiera el cargo.

No hemos cambiado, a diferencia de otras bancadas que hoy intentan presentarse como las guardianas de la estabilidad, cuando sus hechos demuestran lo contrario. Nosotros no pactamos a cambio de favores o cuotas de poder y, hoy más que nunca, seguiremos defendiendo el Estado de derecho y la democracia, sin doble discurso ni oportunismos.