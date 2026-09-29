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Elecciones frías

“Entre el exceso de oferta de mala calidad, y la magnitud de los problemas que aquejan a nuestras ciudades y territorios, podemos entender mejor el escaso entusiasmo con las elecciones del 4 de octubre”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza
    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza

    Según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, a tres semanas de las elecciones del próximo 4 de octubre, un 52% de los entrevistados declaró tener poco o ningún interés en las elecciones regionales y municipales.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.