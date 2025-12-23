Los filtros ficticios

Hoy, a las 11:59 p.m., se cierra el plazo para que los partidos y alianzas que competirán en las elecciones de abril soliciten la inscripción de sus planchas presidenciales y sus listas al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino. En lo que concierne a las fórmulas presidenciales, para bien o para mal, los nombres son ya conocidos. En lo que toca a los postulantes al Legislativo, en cambio, puede haber todavía sorpresas, pues en más de un caso el contingente de invitados –hasta el 20% de los aspirantes a una curul por determinada organización o entente política, según la ley– no ha sido revelado del todo.

Con lo que ya se sabe, sin embargo, a despecho de las promesas generalizadas de aplicar filtros que impidan que las nóminas de candidatos al Congreso estén pobladas de individuos con perfiles alarmantes, se puede anticipar que, una vez más, habrá que andarse con cuidado a la hora de ejercer el voto preferencial. En estos días, por ejemplo, este Diario ha expuesto que Herminio Daga Salgado, minero informal y postulante a diputado por Huánuco en las listas de Podemos Perú, está comprometido en una denuncia por violación a una menor. Ese mismo partido, por otro lado, presenta varios otros casos problemáticos, como el del aspirante al Senado por Madre de Dios Amado Romero Rodríguez, quien en el 2011, cuando formaba parte del Parlamento, fue acusado de cobrarles regalías a los mineros informales. En ese entonces se le levantó la inmunidad para que pudiera ser procesado por presunto delito ambiental. Por si eso fuera poco, Podemos Perú (cuyo postulante presidencial José Luna Gálvez arrastra una investigación por organización criminal) avala asimismo a los candidatos a la reelección Edgar Tello y Heydi Juárez, investigados por organización criminal y mochasueldo, respectivamente.

En estas páginas hemos advertido también sobre el peligro de que, a partir de julio del próximo año, se conforme en el hemiciclo una ‘bancada Reinfo’, ya que en otras listas se distinguen nombres de individuos vinculados a la minería ilegal y a otras economías ilícitas de extracción. Nos referimos concretamente a Jesús Baldeón Gutarra y Víctor Raúl Chanduví Chávez (Salvemos al Perú), Washington Yábar Becerra (Juntos por el Perú) y a Manuel Ramírez Torres y Zacarías Oré (Perú Primero). Y estamos seguros de que, al pasar la lupa por el universo de los invitados que hoy conoceremos, nos toparemos con más pruebas de que muchos partidos no han hecho su tarea y los filtros prometidos no han sido otra cosa que un ejercicio de ficción.