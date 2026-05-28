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Elecciones totémicas

“Estas elecciones se polarizan casi en el viejo discurso del bien contra el mal, de ‘nosotros’ contra los ‘otros’”.

    Alexander Huerta-Mercado
    Por

    Antropólogo, PUCP

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    "Hoy estamos en épocas electorales divisivas y agresivas. Los dos candidatos que en las elecciones peruanas pasan a la segunda vuelta no son los que han usado mejor las redes sociales, el humor o los discursos carismáticos". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Hoy estamos en épocas electorales divisivas y agresivas. Los dos candidatos que en las elecciones peruanas pasan a la segunda vuelta no son los que han usado mejor las redes sociales, el humor o los discursos carismáticos". Ilustración: Giovanni Tazza

    Tótems y demonios que dan identidad a los grupos, símbolos tallados en roca o metal, oráculos del desastre y castigos públicos eran el panorama tradicional durante miles de años de lo que fue el control social en la humanidad. No existía ni derecho penal ni policía, pero eran los símbolos y el significado que se les daban los que lograban que la gente “se portase bien”. Les quiero mostrar que este tipo de mecanismos no se han extinguido del todo; vuelven en cada segunda vuelta con fuerza, y lo que me sorprende particularmente es que con el Internet (una herramienta que se supone que representa la modernidad) regresan, confirmando lo que muchas culturas sospechan: el tiempo es circular, los ciclos se repiten y en el Perú pareciera que se vive en el mito del eterno retorno.

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