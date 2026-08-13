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Ella baila sola

“Tampoco debe perderse de vista que este positivo inicio de Fujimori viene auspiciado por la incapacidad de la oposición para consolidarse”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Foto: Andina
    Composición: El Comercio / Foto: Andina

    El auspicioso debut en la opinión pública del gobierno de Keiko Fujimori (60% de aprobación, según Datum-El Comercio, 9/7/2026) y las positivas acciones y nombramientos sectoriales en el MEF y el Ministerio de Trabajo han marcado la semana política pasada.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.