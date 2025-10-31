Empezó la campaña

A cinco meses de las elecciones generales, las precandidaturas que se vienen oficializando no han generado mayor sorpresa. Keiko Fujimori va por el cuarto intento y Rafael López Aliaga repite el plato tras renunciar a la alcaldía de Lima.

López Aliaga anunció su segunda candidatura presidencial el miércoles y completó su fórmula con Norma Yarrow y Jhon Ramos Malpica.

Keiko Fujimori confirmó su postulación con Luis Galarreta y Miguel Torres como integrantes de la plancha presidencial.

Carlos Álvarez también presentó su fórmula presidencial. María Chambizea Reyes como primera vicepresidenta y Diego Guevara Vivanco como segundo vicepresidente.

Pedro Castillo aprovechó una audiencia por el caso del golpe de Estado para anunciar la fórmula presidencial de Juntos por el Perú, la que conforman Roberto Sánchez, Analí Márquez y Brígida Curo.

Acción Popular registra cinco precandidatos: Alfredo Barnechea, Víctor Andrés García Belaunde, Julio Chávez, Edwin Martínez e Higinio Torres.

Desde Avanza País, Phillip Butters, Fernán Altuve y la congresista Karol Paredes integran una fórmula. El exlegislador César Combina también pretende ser nominado a la candidatura presidencial. Sin embargo, denuncia que no se le ha permitido inscribirse aún.

El Apra suma 15 precandidatos presidenciales.

La norma establece que los partidos tienen hasta hoy (31 de octubre) para hacer públicas sus precandidaturas e inscribirse para las elecciones internas, las que se dan en dos modalidades: un militante, un voto, y por delegados. Los únicos que optaron por un afiliado, un voto son el Apra y Renovación Popular. El 30 de noviembre se conocerán los resultados de sus elecciones. Los que optaron por delegados eligen ese día a sus representantes, que tendrán que designar a sus candidatos el 7 de diciembre.

Así queda inaugurada formalmente la temporada de ofertas y promesas. Más allá de todo lo que trae consigo una campaña, lo importante es poder asegurar unas elecciones exentas de sospechas de irregularidades. Las controversias surgidas en el proceso del 2021 no deben ni pueden repetirse.

Y si bien estas serán elecciones distintas, pues tras 35 años volveremos a elegir senadores, un factor importantísimo será la seguridad. Los últimos comicios en nuestra región no han estado exentos de atentados violentos, como en Colombia o Ecuador.

Sin ánimo alarmista, hemos de ser conscientes de que tendremos (o ya tenemos) candidatos extorsionados y amenazados.

El tema de la inseguridad debe quedarse únicamente en el debate de propuestas y en la responsabilidad de los candidatos, que no solo deben tomar todas las precauciones, sino nunca poner en riesgo a sus electores.

Empezó la fiesta y queremos que se desarrolle en paz.