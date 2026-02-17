Inicio
Empleo crece 1,5%, Arequipa registra alza en casos de VIH y cuatro fallecidos por accidente en Huacho

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 17 de febrero.

    El crecimiento del empleo en 1,5% durante el 2025, equivalente a 252.300 nuevos puestos (Foto: gob.pe)

    En el Semáforo de este martes 17 de febrero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el empleo creció 1,5% en 2025, con 252.300 nuevos puestos y recuperación de ingresos a niveles prepandemia, destacando en agricultura, pesca, minería, construcción y comercio, con un ritmo casi doble al del año anterior. Segundo, Arequipa registra un alza de casos de VIH, de 231 en 2021 a 325 en 2024, con más de 5.000 posibles infectados, sobre todo entre jóvenes, lo que exige campañas de prevención y educación sexual. Finalmente, un accidente en el kilómetro 103 de la Panamericana Norte dejó cuatro muertos al chocar un tráiler con una miniván, reflejando la alta siniestralidad vial por imprudencia en el país

