Empleo crece 1,5%, Arequipa registra alza en casos de VIH y cuatro fallecidos por accidente en Huacho

En el Semáforo de este martes 17 de febrero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el empleo creció 1,5% en 2025, con 252.300 nuevos puestos y recuperación de ingresos a niveles prepandemia, destacando en agricultura, pesca, minería, construcción y comercio, con un ritmo casi doble al del año anterior. Segundo, Arequipa registra un alza de casos de VIH, de 231 en 2021 a 325 en 2024, con más de 5.000 posibles infectados, sobre todo entre jóvenes, lo que exige campañas de prevención y educación sexual. Finalmente, un accidente en el kilómetro 103 de la Panamericana Norte dejó cuatro muertos al chocar un tráiler con una miniván, reflejando la alta siniestralidad vial por imprudencia en el país

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Volviendo a niveles prepandemia

El crecimiento del empleo en 1,5% durante el 2025, equivalente a 252.300 nuevos puestos, junto con la recuperación de ingresos a niveles prepandemia, representa un avance significativo aunque modesto. Esta recuperación, cinco años después de la crisis sanitaria, marca un punto de inflexión para la economía peruana. El incremento se registró principalmente en agricultura, pesca, minería, construcción y comercio. Es importante destacar que el ritmo fue casi el doble del año anterior.

🔴 Preocupante incremento

Arequipa enfrenta un alarmante crecimiento de casos de VIH: de 231 diagnósticos en el 2021 a 325 en el 2024, con estimaciones de más de 5.000 personas infectadas. Lo más preocupante es el incremento entre adolescentes y jóvenes de 20-34 años, reflejando prácticas sexuales irresponsables y falta de educación preventiva. Las autoridades deben implementar campañas de detección temprana y educación sexual integral. La ciudadanía arequipeña debe informarse sobre prevención y el uso del preservativo para evitar contagios.

🔴 Mortal accidente

Cuatro personas murieron en un accidente que se produjo tras un violento accidente entre un tráiler cargado con material de construcción y una miniván en el kilómetro 103 de la Panamericana Norte, en Huacho. El tráiler perdió el control por causas aún bajo investigación e invadió el carril contrario de la carretera, aplastando completamente a una miniván que transportaba a una familia. Este trágico suceso se suma a la alarmante cifra de accidentes viales que año tras año cobran miles de vidas en nuestras carreteras por imprudencia e irresponsabilidad.